Myanmar’da Acı Tablo, Ölü Sayısı Artıyor

Xinhua ajansında yer alan habere göre, Myanmar’daki askeri yönetimin idari organı olan Myanmar Devlet İdare Konseyi (SAC) depremde hayatını kaybeden ve yaralananların sayısını açıkladı.

Yapılan açıklamada, üst üste yaşanan iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 689, yaralananların sayısının da 5 bin 20'ye yükseldiği ifade edildi.

Kayıp olarak kayda geçen 140 kişinin bulunması için kurtarma ekiplerinin başlattığı arama çalışmaları ise devam ediyor.

NE OLMUŞTU?

Myanmar'ın orta kesiminde yer alan Sagaing bölgesi yakınlarında 28 Mart'ta 7,7 ve 6,4 büyüklüğünde iki deprem yaşanmıştı.

Komşu ülkeler Tayland ve Çin'de de şiddetli şekilde hissedilen depremler, ülkede büyük yıkıma neden olmuştu.

Kaynak: AA