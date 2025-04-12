Rusya'da Yanardağ Faaliyete Geçti

Rusya'nın Kamçatka Yarımadası'nda bulunan Bezymianny Yanardağı faaliyete geçti. Yanardağın bölgesel hava trafiğini tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

Rusya'da Yanardağ Faaliyete Geçti

Rusya Bilimler Akademisi Uzak Doğu Şubesi Volkanoloji ve Sismoloji Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre, yanardağdan çıkan kül bulutu kuzey-kuzeydoğu yönünde 90 kilometreye kadar yayıldı. Yanardağın bölgesel hava trafiğini tehdit edebileceği uyarısı yapıldı.

Bu patlama, son 24 saatte bölgede kaydedilen 180'den fazla deprem ve uzun süredir artan volkanik aktivitenin ardından meydana geldi. Bezymianny Yanardağı, yaklaşık 3 bin metre yüksekliğiyle Ust-Kamchatsky bölgesindeki Klyuchi köyüne 40 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: DHA

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