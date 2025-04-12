Cinsel İstismara Uğrayan 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Saldırganı Böyle Yakalattı

ABD'de 13 yaşındaki bir kız çocuğu, kendisine cinsel saldırıda bulunan ve DNA kanıtlarını yok etmeye çalışan saldırganın yakalanması için kendi saç tellerini koparıp olay yerine bıraktığını polise anlattı.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Cinsel İstismara Uğrayan 13 Yaşındaki Kız Çocuğu Saldırganı Böyle Yakalattı

ABD'de geçtiğimiz ay bir çocuk istismarı vakası yaşandığı ortaya çıktı. Savcılık, 19 yaşındaki Angel Lopez isimli erkeğin, 13 yaşındaki bir kız çocuğu ile dört gün boyunca TikTok üzerinden iletişime geçerek onu kandırdığını ve Westmoreland bölgesinden Philadelphia'ya bir Uber yolculuğu için ödeme yapıp onu evine getirdiğini bildirdi. Lopez'in evinde çocuğa uyuşturucu teklif ettikten sonra ona cinsel saldırıda bulunduğu belirtildi.

Şikayet sonrası tutuklanmasının ardından Lopez, 10 Nisan Perşembe günü ön duruşma için hakim karşısına çıktı. "Reşit olmayan birini kaçırmak, insan ticareti yapmak, 16 yaşından küçük biriyle kasıtsız cinsel ilişki, reşit olmayan biriyle yasadışı temas, çocuk velayetine müdahale, cinsel saldırı, çocuğun cinsel istismarı, reşit olmayanların yolsuzluğu ve bir iletişim aracının suç amaçlı kullanımı" suçlamalarıyla karşı karşıya olan Lopez hakkında mağdur çocuğun söyledikleri ise dikkat çekti.

'ARKAMDA İZ BIRAKMAMAMI İSTİYORDU'

Saldırganın "Seni zaten bulamayacaklar" dediğini söyleyen kız çocuğu, saldırıya uğradıktan sonra sanığın, çocuğun DNA'sını üzerinden temizlediğini gösterdiğini de belirtti. Kendisinin orada saldırıya uğradığının kanıtlanamayacağından korkan çocuk, polise DNA'sının bulunabilmesi için Lopez'in yatak odasının etrafına saç tellerini bıraktığını anlattı. Çocuk, bunu yapmasının nedenini "Arkamda hiçbir iz bırakmadan oradan gitmemi istiyordu" diye açıkladı.

ÇOCUĞU ÖLDÜRMEKLE TEHDİT ETMİŞ

Lopez'in dört günlük süre boyunca çocukla 1862 basılı sayfa mesaj alışverişinde bulunduğu tespit edilirken, bu mesajlarda cinsel ifadeler yer aldığı ve çocuğun Philadelphia'ya gitme konusunda endişelerini yatıştırmaya çalıştığı belirlendi. En sonunda söylemleri saldırganlaşan Lopez'in, yanına gelmezse çocuğu öldüreceğini söylediği de görüldü.

Westmoreland İlçe Hapishanesinde tutulan Angel Lopez'in bir sonraki duruşma tarihi 14 Mayıs 2025 olarak açıklandı.

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