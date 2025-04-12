Hindistan'da Fabrika Patlaması, En Az 5 Ölü

Hindistan'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan'da Fabrika Patlaması, En Az 5 Ölü

Hindistan’daki Maharashtra eyaletinde bulunan fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Dün geç saatlerde meydana gelen olayda, şiddetli patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yetkililer, 3 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan 2 kişinin ise bugün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı 6 işçinin tedavisi ise yerel hastanelerde sürüyor.

Olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.

Kaynak: DHA

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