Hindistan'da Fabrika Patlaması, En Az 5 Ölü
Hindistan'da bir fabrikada patlama meydana geldi. Patlamada en az 5 kişi hayatını kaybetti.
Hindistan’daki Maharashtra eyaletinde bulunan fabrikada patlama meydana geldi. İlk belirlemelere göre, 5 kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.
Dün geç saatlerde meydana gelen olayda, şiddetli patlamanın ardından fabrikada büyük bir yangın çıktı. Yetkililer, 3 işçinin olay yerinde yaşamını yitirdiğini, ağır yaralanan 2 kişinin ise bugün tedavi gördükleri hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi. Yaralı 6 işçinin tedavisi ise yerel hastanelerde sürüyor.
Olayın kesin nedenine ilişkin incelemenin sürdüğü kaydedildi.
Kaynak: DHA