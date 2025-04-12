İsrail Askeri Kendi Koydukları Mayına Basarak Ağır Yaralandı

Lübnan sınırında bir İsrail askerinin, kendi ordusunun döşediği mayına basması sonucu ağır yaralandığı duyuruldu.

İsrail Askeri Kendi Koydukları Mayına Basarak Ağır Yaralandı

İsrail ordusun, Lübnan sınırında mayın patlaması sonucu bir İsrail askerinin ağır yaralandığı yönünde bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Lübnan sınırındaki operasyonel faaliyet sırasında" ağır yaralanan yedek askerin hastaneye kaldırıldığı ve ailesine haber verildiği belirtildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, askerin yanlışlıkla sınırda İsrail ordusu tarafından mayın döşenen bir bölgeye girmesi sonucu patlamanın yaşandığı ve ordunun olaya ilişkin soruşturma başlattığı belirtildi.

Dün de Gazze Şeridi'nin güneyinde çatışmalarda biri subay iki İsrail askerinin yaralandığı aktarılmıştı.

Kaynak: AA

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