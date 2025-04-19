MHP Lideri Bahçeli'den Tarkan'a Başsağlığı Telefonu

Annesi Neşe Tevetoğlu’nun acı kaybıyla sarsılan Tarkan için başsağlığı dilekleri yağarken, bir başsağlığı da MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den geldi.

Bahçeli, annesi Neşe Tevetoğlu’nu kaybeden mega star Tarkan’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi.

Tarkan’ın annesi Neşe Tevetoğlu, 68 yaşında kalp krizi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Merkezi