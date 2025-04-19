Polis Anons Yaptı: İstiklal Caddesi Kapatıldı

İsrail'in Gazze'ye yönelik katliamlarına karşı CHP'lilerin eylemi öncesi Taksim metrosu ulaşıma kapatılmıştı. Polisler, İstiklal Caddesi'nin de kapatıldığı yönünde anons yaptı.

Polis Anons Yaptı: İstiklal Caddesi Kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Taksim'de bir araya geldi.

İstanbul Valiliği, protesto öncesinde M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul'dan karara ilişkin sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİS ANONSU

Polis tarafından ise İstiklal Caddesi'nin de kapatıldığı yönünde anons yapıldı.

Taksim ve Şişhane Metrosu Kapalı mı, Neden Kapalı? Taksim Metrosu Ne Zaman Açılacak? İşte İstanbul Valiliği’nin Son KararıTaksim ve Şişhane Metrosu Kapalı mı, Neden Kapalı? Taksim Metrosu Ne Zaman Açılacak? İşte İstanbul Valiliği’nin Son KararıGüncel

İstanbul Valiliği'nden İkinci 'Taksim' Kararıİstanbul Valiliği'nden İkinci 'Taksim' KararıGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Taksim Polis Metro İstiklal Caddesi
Vahşice Katletmişti: Ünlü Oyuncu Sevil Akdağ, Öldürdüğü Fenomen Arkadaşı Elif Kırav ile Böyle Eğlenmiş Vahşice Katletmişti: Ünlü Oyuncu Öldürdüğü Fenomen Arkadaşıyla Böyle Eğlenmiş
Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor Doğal Zayıflama Mucizesi! Sadece Bir Avuç Yetiyor
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Denizli'de Çöpte Bebek Cesedi Bulunmuştu: Annenin İfadesi 'Pes' Dedirtti Denizli'de Çöpte Bebek Cesedi Bulunmuştu: Annenin İfadesi 'Pes' Dedirtti
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak
Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor Bakanlık Duyurdu, Yasa Yürürlüğe Girdi: Buralarda Fotoğraf Çekene Para ve Hapis Cezası Geliyor
İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor! İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!
Ne BYD Ne Chery Ne de MG! Asyalı Otomotiv Devi Bütün Tuşlara Bastı! 60 Ülkeye Aynı Anda Açılıyor Ne BYD Ne Chery Ne de MG! Asyalı Otomotiv Devi Bütün Tuşlara Bastı! 60 Ülkeye Aynı Anda Açılıyor