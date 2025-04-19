Polis Anons Yaptı: İstiklal Caddesi Kapatıldı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını protesto etmek için Taksim'de bir araya geldi.

İstanbul Valiliği, protesto öncesinde M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının kapatılmasına karar verdi.

Metro İstanbul'dan karara ilişkin sosyal medya aracılığıyla yapılan açıklama şöyle:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Araçlarımız Taksim istasyonunda durmayarak seferine devam edecektir."

İSTİKLAL CADDESİ'NDE POLİS ANONSU

Polis tarafından ise İstiklal Caddesi'nin de kapatıldığı yönünde anons yapıldı.

Kaynak: Haber Merkezi