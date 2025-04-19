Taksim ve Şişhane Metrosu Kapalı mı, Neden Kapalı? Taksim Metrosu Ne Zaman Açılacak? İşte İstanbul Valiliği’nin Son Kararı

İstanbul’da toplu taşıma kullanan vatandaşları yakından ilgilendiren bir gelişme yaşandı. 19 Nisan 2025 Cumartesi günü, İstanbul Valiliği’nin aldığı karar doğrultusunda M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı'nın Taksim istasyonu, Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi ile F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı geçici olarak kapatıldı.

Metro İstanbul tarafından yapılan açıklamaya göre, bu duraklar saat 17.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar hizmet dışı bırakıldı. Bu gelişmeyle birlikte birçok vatandaş, "Taksim metrosu neden kapalı, ne zaman açılacak, Şişhane metrosu kapalı mı, F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattı ne zaman açılacak?" sorularını araştırmaya başladı.

HANGİ METRO DURAKLARI KAPATILDI?

İşte Metro İstanbul’un resmi açıklamasına göre kapatılan duraklar...

M2 Yenikapı – Hacıosman Metro Hattı üzerindeki Taksim

Şişhane istasyonu İstiklal Caddesi girişi

F1 Taksim – Kabataş Füniküler Hattı

Açıklamada, metro araçlarının Taksim durağında durmayacağı ve seferlerine bu istasyonlar hariç devam edeceği belirtildi.

TAKSİM METROSU NEDEN KAPATILDI?

Söz konusu karar, CHP’nin saat 19.00’da Taksim Tünel’de Filistin’e destek amacıyla düzenleyeceği eylem öncesinde İstanbul Valiliği tarafından alındı. Güvenlik tedbirleri kapsamında yapılan düzenleme, şehir merkezindeki yoğunluğu kontrol altına almak amacı taşıyor.

TAKSİM METROSU NE ZAMAN AÇILACAK?

M2 hattı üzerindeki Taksim durağı ile F1 Füniküler hattı, İstanbul Valiliği’nin yapacağı ikinci bir açıklamaya kadar kapalı kalacak. Bu nedenle şu an için metro istasyonlarının yeniden açılış tarihi belli değil.

Kaynak: Haber Merkezi