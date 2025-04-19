Manisa'da Kan Donduran Olay: Eşini Öldürdü, 8 Yaşındaki Kızını Defalarca Bıçakladı
Manisa'da uyuşturucu etkisinde olduğu öne sürülen Fırat Arslan, eşi Şenayi Arslan’ı sokak ortasında öldürdü, 8 yaşındaki kızını defalarca bıçaklayarak yaraladı. Cani erkek, çıplak halde olay yerinden kaçmaya çalışırken polis tarafından vurularak yakalandı.
Manisa’nın Turgutlu ilçesinde Fırat Arslan (45), eşi Şenayi Arslan (44) ile 8 yaşındaki kızları D.A.’yı sokak ortasında defalarca bıçakladı. Şenayi Arslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, küçük kızın tedavisi sürüyor.
Olay, saat 03.00 sıralarında Turan Mahallesi’nde meydana geldi. Uyuşturucu etkisinde olduğu iddia edilen Fırat Arslan sokak ortasında elindeki bıçakla hem eşini hem de kızını defalarca bıçakladı.
POLİSE DE SALDIRDI
Şüpheli olay yerinden çıplak halde kaçarken elindeki bıçakla polise de saldırmaya çalıştı. Polis ekipleri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şenayi Arslan, sevk edildiği Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. Küçük kızın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
KORKUNÇ OLAY KAMERADA
Dehşet anları, çevredeki güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Fırat Arslan’ın eşini kovalamaya başladığı, ardından kızını saçından tutarak bıçakladığı anlar yer aldı. O sırada çevredeki bir genç saldırganın dikkatini dağıtınca, adam küçük kızı bırakıp genci kovalamaya başladı. Polisin müdahalesiyle yakalanan saldırgan gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA