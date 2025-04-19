Cami Tuvaletinde Korkunç Cinayet

Mardin'in Savur ilçesinde pazarcı İzzettin Cebeci, öğle saatlerinde gittiği cami tuvaletinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Cami Tuvaletinde Korkunç Cinayet

Mardin'in Savur ilçesinde, pazarcı İzzettin Cebeci (40), cami tuvaletinde boğazı kesilmiş halde ölü bulundu.

Midyat’ın Yolbaşı Mahallesi’nde yaşayan ve geçimini halk pazarlarında meyve-sebze satarak sağlayan İzzettin Cebeci, pazar kurulan Savur’un İçören Mahallesi’ne gitti. Tezgâhını açtıktan sonra bir süre satış yapan Cebeci, öğle saatlerinde pazar yerine yakın camiye gitti. Uzun süre geri dönmeyince, arkadaşları kendisine telefonla ulaşmaya çalıştı ancak başarılı olamadı.

CAMİ TUVALETİNDE ÖLÜ BULUNDU

Endişelenen pazarcı arkadaşları camiye giderek arama yaptı. Cebeci, caminin tuvaletinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede Cebeci’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, otopsi işlemleri için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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