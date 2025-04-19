Devrilen Traktörün Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kaplan Mahallesi kırsalında meydana geldi. İddiaya göre, Ali Özçelik’in kullandığı traktör, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle devrildi. Traktörün altında kalan Özçelik’i gören yakınları, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Özçelik’in hayatını kaybettiğini belirledi. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Özçelik’in cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA