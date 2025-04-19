Valilikten 'Taksim' Kararı! 2 İstasyon Kapatılacak

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada İstanbul Valiliği'nin aldığı karar nedeniyle M2 Yenikapı Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonu ile ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattının 15.00'ten sonra kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"İstanbul Valiliği'nin aldığı karar doğrultusunda bugün saat 15.00 itibarıyla ikinci bir duyuruya kadar; - M2 Yenikapı-Hacıosman Metro Hattımızın Taksim ve Şişhane istasyonu ile - ⁠F1 Taksim-Kabataş Füniküler Hattımız işletmeye kapatılacaktır. Araçlarımız Taksim ve Şişhane istasyonlarında durmayarak seferine devam edecektir."

CHP GAZZE EYLEMİ İÇİN ÇAĞRI YAPMIŞTI

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medyadan yaptığı duyuruda, "Nehirden denize özgür Filistin! Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır demek için bir araya geliyor, Tünel’den Taksim’e yürüyoruz!" ifadelerini kullanmıştı.

CHP'nin eyleminin saati ise 19.00 olarak açıklanmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi