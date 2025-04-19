Denizli'de Çöpte Bebek Cesedi Bulunmuştu: Annenin İfadesi 'Pes' Dedirtti

Denizli'de bir çöp konteynerinde cesedi bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi gözaltına alındı. Evde tek başına doğum yaptığı belirtilen genç kadının, paniğe kapılarak bebeği çöpe attığını söylediği öğrenildi.

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Denizli'de Çöpte Bebek Cesedi Bulunmuştu: Annenin İfadesi 'Pes' Dedirtti

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde vicdanları sızlatan bir olay yaşandı. Sümer Mahallesi'nde, Ankara Bulvarı üzerindeki bir çöp konteynerinde cesedi bulunan yeni doğmuş erkek bebeğin annesi A.S. (25), polis ekiplerince gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin titizlikle yürüttüğü soruşturma kapsamında gözaltına alınan A.S., ilk ifadesinde şoke eden detayları anlattı. Genç kadın, bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşından hamile kaldığını, bu durumu ailesinden ve çevresinden gizlediğini söyledi.

Denizli'de Çöpte Bebek Cesedi Bulunmuştu: Annenin İfadesi 'Pes' Dedirtti - Resim : 1

Evde yalnız başına doğum yaptığını ve bebeğin ölü doğduğunu belirten A.S., paniğe kapılarak bebeği çöpe attığını itiraf etti.

Yürek burkan olay, 17 Nisan akşam saatlerinde yaşandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, konteynerdeki bebeğin yaşamını yitirdiğini belirledi. Talihsiz bebek, otopsi işlemlerinin ardından Gümüşler Mezarlığı'na defnedildi.

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Kaynak: AA

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