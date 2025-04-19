Vahşice Katletmişti: Ünlü Oyuncu Sevil Akdağ, Öldürdüğü Fenomen Arkadaşı Elif Kırav ile Böyle Eğlenmiş
Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, fenomen arkadaşı Elif Kırav'ı öldürdü. Akdağ ile Kırav'ın cinayetten bir ay önce bir partide birlikte dans ettikleri anlara ait görüntüler ortaya çıktı. Öte yandan büyük bir kalabalığın katıldığı Kırav'ın cenazesinde yakınları fenalaştı.
Ünlü oyuncu Sevil Akdağ, tartışma yaşadığı sosyal medya fenomeni arkadaşı Elif Kırav’ı bıçaklayarak öldürdü.
Olay dün akşam meydana geldi. Dışarıda buluştuktan sonra eve geçen ikili tartışmaya başladı. Tartışma kavga dönüştü.
Sevil Akdağ, Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra evden kaçtı. Kırav'ı kanlar içerisinde bulan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ekipler Akdağ'ı kısa sürede yakalandı. Arkadaşını öldüren oyuncu ifadesinde, "Sebepsiz yere tartıştık, çok alkollüydüm ne olduğunu tam hatırlamıyorum. Korktum kaçtım" dedi.
BİRLİKTE EĞLENMİŞLER!
Oyuncu Sevil Akdağ ile Elif Kırav'ın birlikte çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, Akdağ'ın Kırav'ı öldürmeden bir ay önce gittikleri partide birlikte dans edip eğlendikleri görüldü.
GÖZYAŞLARI İÇİNDE TOPRAĞA VERİLDİ
Elif Kırav'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'na götürülmüştü. Cenaze Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından babasına teslim edildi.
Fatih Camii'nde cenaze namazı kılınan Kırav'ın cansız bedeni Kilyos Mezarlığı'nda toprağa verildi. Büyük bir kalabalığın katıldığı Kırav'ın cenazesinde yakınları fenalaştı.
Kaynak: Haber Merkezi