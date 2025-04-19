Adana'daki IŞİD Operasyonunda 6 Kişiye Adli Kontrol

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri, geçmişte Suriye ve Irak'ta terör örgütü IŞİD adına faaliyet yürüttüğü öne sürülen ve sosyal medyada terör örgütünü öven paylaşımlarda bulunan 6 şüpheliyi belirledi.

Şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkarılmasının ardından ekipler, öncesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonlarda M.Ö. ve A.K. ile yabancı uyruklu F.H., A.U., Ö.I. ve Ö.M.'yi gözaltına aldı. Adreslerdeki aramada ele geçirilen dijital materyaller ve ruhsatsız tabancaya ise incelenmek üzere el konuldu.

Emniyete götürülen şüpheliler işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkartılan 6 şüpheli yurt dışı yasağı ve adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA