Down Sendromlu Samet Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde down sendromlu Samet Akkaya, polis üniforması giyerek hayalini gerçekleştirdi.

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Down Sendromlu Samet Polis Olma Hayalini Gerçekleştirdi

İstanbul’un Sultangazi ilçesinde down sendromlu Samet Akkaya, polis üniforması giyerek hayalindeki gibi trafik polisleriyle birlikte denetim yaptı.

Sultangazi'de Down sendromlu Samet Akkaya, caddede gördüğü polis memurlarına 'Beni gözaltına alın' dedi. İsteği üzerine kelepçe takan ekipler, Akkaya'yı Sultangazi Trafik Büro Amirliği'ne götürdü. Akkaya'yı burada ağırlayan ve sohbet eden ekipler, en büyük hayalinin polis olmak olduğunu öğrendi.

Bu hayali gerçekleştirmek isteyen polis memurları, Akkaya'ya sürpriz yaparak polis üniforması giydirdi. Sultangazi İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleriyle birlikte denetime katılan Akkaya, araçları durdurarak ehliyet kontrolü yaptı.

Kaynak: DHA

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