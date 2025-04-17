Vicdansızlığın Böylesi! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

Denizli'de bir hurdacı, çöp konteynerini karıştırırken bir bebek cesedi buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, göbek bağı bile kesilmeyen erkek bebeğin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Vicdansızlığın Böylesi! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde, yol kenarındaki bir çöp konteynerinde yeni doğmuş bir erkek bebeğin cansız bedeni bulundu. Bebeğin kim tarafından konteynere atıldığı henüz bilinmezken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Vicdansızlığın Böylesi! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu - Resim : 1

CESEDİ HURDACI BULDU

Olay, akşam saatlerinde Sümer Mahallesi’ndeki Ankara Karayolu kenarında, Dokuzkavaklar Köprülü Kavşağı yakınlarında yaşandı. Yoldan geçen bir hurdacı, çöp konteynerini karıştırırken siyah bir beze sarılı bebek cesedi fark etti. Durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildiren hurdacının ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, bebeğin henüz göbek bağının bile kesilmediğini tespit etti.

Vicdansızlığın Böylesi! Çöpte Bebek Cesedi Bulundu - Resim : 2

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekipleri, hem konteynerde hem de çevresinde detaylı delil araştırması yaptı. Erkek bebeğin cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Emniyet ekipleri, bebeği çöpe atan kişi ya da kişileri bulmak için çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı ve soruşturmayı sürdürüyor.

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Kaynak: DHA

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