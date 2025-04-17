Yargının Zirvesi İçin Bir İlk: HSK'daki Boş Koltuklara Bu İsimler Aday

Kanun gereğince önümüzdeki günlerde boşalacak 9 HSK üyeliği için Meclis’te yargı mensuplarından seçim yapılacak. Bu yıl ilk defa rekor seviyede Yargıtay Başkanlığı’ndan 25 üye başvuru yaparken, Danıştay’dan 2 kişi HSK üyeliği için TBMM’ye başvuru yaptı.

Ülkemizde görev yapan hakim ve savcıların tüm seçim, görev ve görevlendirme gibi pek çok konuda karar veren Hakim ve Savcılar Kurulu üyeliği için aday olma süreci bugün tamamlandı. Edinilen bilgiye göre HSK üyeliği için toplam 49 hakim, savcı, avukat ve öğretim görevlisi başvuru yaptı.

YARGITAY REKOR KIRDI

Bu yıl ilk defa Yargıtay Başkanlığı’ndan 25 üye başvuru yaptı. Adalet Bakanı ve Bakan Yardımcısı hariç 11 kişiden oluşan kurula üyelik için 2 de Danıştay Başkanlığı’ndan başvuru geldi. Barolardan 19 avukat üyelik için işlem yaptırırken, üniversitelerde hukuk dalındaki 3 öğretim görevlisi de adaylık listesinde yer aldı.

HSK'NIN YAPISI

Hakim ve Savcılar Genel Kurulu 13 üyeden oluşuyor. Adalet Bakanı'nın başkanlığını, Adalet Bakan Yardımcısı'nın da başkan yardımcılığını yaptığı kurul için Cumhurbaşkanınca seçilen dört ve Türkiye Büyük Millet Meclisince seçilen yedi üye bulunuyor.

KOMİSYON BELİRLEYECEK

Seçimler için önümüzdeki hafta Meclis Karma Komisyonu’nun toplanma tarihinin belirlenmesi bekleniyor. Adalet ve Anayasa Komisyonları üyelerinden oluşan Karma Komisyon'da iktidar ve muhalefetin adaylar için oy kullanması bekleniyor. Eğer bu komisyonda seçilecek adaylara ilişkin bir uzlaşma olmazsa en çok oy alan adaylar arasından belli meslek gruplarına yönelik olarak kişiler TBMM Genel Kurulu’na oylama için sunulacak.

'KURUL DEĞİŞMESİN' DİYENLER DE VAR

Bu arada özellikle sosyal medya üzerinde konuya ilişkin görüşlerini paylaşan çeşitli yargı mensupları, kurul üyeliklerinin bu defa değişmemesi gerektiğini ifade ediyorlar. Ülkenin yaşadığı süreci gerekçe gösteren bazı hukukçular, özellikle İmralı sürecine de dikkat çekerek, HSK üyelerinin görev sürelerinin uzatılmasını talep ediyorlar.

ADAYLAR KİM?

İşte HSK üyeliği için TBMM’ye başvuru yapan isimler...

YARGITAY: Bilgin Başaran, Sabahattin Öntemiz, Orhan Balbal, Hakan Yüksel, Fevzi Argıç, Salim Çevik, Hakan Türkön, Murat Esen, İhsan Kamil Akçadırcı, Zeynep Şahin, Cevdet Doğan, Fuzuli Aydoğdu, Erdal Demir, Nurullah Bodur, İbrahim Temir, Ergün Şahin, Erdoğan İshakoğlu, Şerafettin Saka, Emir Ateş, Ahmet Tuncay, Harun Kodalak, Bayram Şen, Emine Erdoğan, Mustafa Yapıcı, Mustafa Taner Uyar.

AVUKATLAR: Mehmet Burak Bakır, Saliha Sasa, Mustafa Halit Çelik, Timur Borahan, Ali Göymen, Hasan Akgün, Alişan Tiryaki, Tarkan Erdal, Elif Yıldırım, Hakan Akarken, Zekai Akpolat, Ali Aydın Akpınar, Çetin Kaya, Hasan Oğuz Altınkaynak, Menderes Demir, Şenol Çuğun, Ercan Ezgin, Veli Böke, Sevilay Taşdemir

ÖĞRETİM ÜYESİ: Servet Alyanak, İslam Safa Kaya, Abbas Kılıç

DANIŞTAY: Aysel Demirel, Cengiz Aydemir