CHP, Filistin İçin Taksim'e Yürüyor: Tünel'de Polis Engeli

İsrail'in Filistin'e uyguladığı soykırım ve ABD Başkanı Donald Trump'ın tehcir söylemleri üzerine CHP İstanbul İl Örgütü, Taksim'e yürüyüş gerçekleştirecek. CHP tarafından yapılan çağrıda "Gazze'de soykırıma, katliama, tehcire hayır" çağrısında bulundu. İstanbul Valiliği ise Taksim ve Şişhane metro duraklarının saat 17.00'den itibaren kapatıldığını duyurdu.

CHP İl Başkanlığı dün İstanbul Valiliği'ne Tünel'den Taksim'e yürüyeceklerini bildirdi. Valilik tarafından yürüyüş için talep edilen güzergahın uygun olmadığı sözlü olarak bildirildiği belirtilmişti.

Özgür Çelik yürüyüşten önce yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gazze'de 50 bin insanın can verdiği bir katliam yaşandı. Şimdi de Filistinlilerin tehcir planları yapılıyor.

Seçim zamanları Filistin Davasından siyasi rant devşirenler şimdi sus pus! Bizim düzenleyeceğimiz Filistin'e destek eylemini engellemek için Taksim ve Şişhane’ye çıkan metro duraklarını kapattılar. Milyonlarca vatandaşımızın ulaşım hakkını engelliyorlar. Biz bu ikiyüzlülüğe, bu keyfiyete izin vermeyeceğiz."

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