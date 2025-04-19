'Saraçhane' Protestoları Birinci Ayında! Gençlerin Yürüyüşüne Polis Ablukası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonu yapılarak konutundan gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerinin üzerinden tam 1 ay geçti. Operasyona tepki göstermek isteyen İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere pek çok üniversiteden öğrencinin Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürümesi eylemlerin kitleselleşmesini etkileyen en önemli etken olarak görüldü.

Öğrencilerin polis barikatını aşarak Saraçhane'ye yürümesinin ay dönümünde CHP İl Başkanı Özgür Çeliğin ve CHP'lilerin de desteğiyle bir yürüyüş yapılıyor. 10 farklı üniversiteden öğrenci örgütlerinin çağrısıyla yapılan yürüyüş için binlerce genç Beyazıt'ta bir araya geldi.

GENÇLERE POLİS ABLUKASI

İstanbul Üniversitesi ana kapı önünde toplanan gençler polis tarafından ablukaya alındı. Abluka bir süre sonra kalktı. İstanbul Üniversitesi ana kapıya doğru yürüyen öğrenciler kısa süre sonra bir kez daha ablukaya alındı. Polisler, alandan basını da uzaklaştırdı.

Polis, Beyazıt Meydanı'nda ablukaya aldığı üniversite öğrencilerine 'basın açıklaması yapıp dağılmaları' yönünde çağrı yaptı.

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