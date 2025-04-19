'Saraçhane' Protestoları Birinci Ayında! Gençlerin Yürüyüşüne Polis Ablukası

Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından binlerce üniversite öğrencisinin Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüyüşünün üzerinden tam 1 ay geçti. 10 üniversiteden gençlik örgütleri "Direnişin 1. Ayında Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürüyoruz" çağrısında bulundu. Özgür Çelik'in de katılacağını belirtip çağrıda bulunduğu yürüyüş için binlerce genç bir araya geldi. İstanbul Üniversitesi ana kapı önünde toplanan gençler polis tarafından ablukaya alındı.

Rıfat Kırcı Rıfat Kırcı
Son Güncelleme:
'Saraçhane' Protestoları Birinci Ayında! Gençlerin Yürüyüşüne Polis Ablukası

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun şafak operasyonu yapılarak konutundan gözaltına alınmasıyla başlayan Saraçhane eylemlerinin üzerinden tam 1 ay geçti. Operasyona tepki göstermek isteyen İstanbul Üniversitesi başta olmak üzere pek çok üniversiteden öğrencinin Beyazıt'tan Saraçhane'ye yürümesi eylemlerin kitleselleşmesini etkileyen en önemli etken olarak görüldü.

Öğrencilerin polis barikatını aşarak Saraçhane'ye yürümesinin ay dönümünde CHP İl Başkanı Özgür Çeliğin ve CHP'lilerin de desteğiyle bir yürüyüş yapılıyor. 10 farklı üniversiteden öğrenci örgütlerinin çağrısıyla yapılan yürüyüş için binlerce genç Beyazıt'ta bir araya geldi.

GENÇLERE POLİS ABLUKASI

İstanbul Üniversitesi ana kapı önünde toplanan gençler polis tarafından ablukaya alındı. Abluka bir süre sonra kalktı. İstanbul Üniversitesi ana kapıya doğru yürüyen öğrenciler kısa süre sonra bir kez daha ablukaya alındı. Polisler, alandan basını da uzaklaştırdı.

'Saraçhane' Protestoları Birinci Ayında! Gençlerin Yürüyüşüne Polis Ablukası - Resim : 1

Polis, Beyazıt Meydanı'nda ablukaya aldığı üniversite öğrencilerine 'basın açıklaması yapıp dağılmaları' yönünde çağrı yaptı.

AYRINTILAR GELİYOR...

Etiketler
Ekrem İmamoğlu Saraçhane İstanbul Üniversitesi
Son Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'Normal Doğum' Pankartı Çıkışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'Normal Doğum' Pankartı Çıkışı
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
MHP Lideri Bahçeli'den Tarkan'a Başsağlığı Telefonu Bahçeli'den Tarkan'a Başsağlığı Telefonu
ÇOK OKUNANLAR
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak SGK'dan Toplu Ödeme Hamlesi: SSK, Bağkur Dahil 81 İldeki Bütün Emekliler Alacak
İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor! İkinci El Otomobilde Altın Gibi Yatırımlık Modeller Belli Oldu: Hiç Değer Kaybetmiyor!
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor