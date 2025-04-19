Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İlk 'Normal Doğum' Pankartı Çıkışı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesinin açılışında açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. İstanbul'da yaşayan bütün kardeşlerime selamlarımı, sevgilerimi gönderiyorum. 81 ilimizde gecesini gündüze katıp fedakarca çalışan tüm hekimlerimize, sağlık ordumuzun her bir mensubuna muhabbetlerimi iletiyorum.Hastanemizin ilçemiz, şehrimiz, sağlık camiamız için hayırlı olmasını diliyorum. Sağlık Bakanlığımız başta olmak üzere yüklenici firmamıza, işçilerimize, mimarlarımıza, projede emeği geçen her bir kardeşimize yürekten teşekkür ediyorum. 400 yataklı bu yeni hastanemizin hizmete girmesiyle Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanemizin yatak kapasitesi de 900'e yükselmiş oluyor.

Uzun ve titiz bir çalışma neticesinde inşa edilen hastanemiz bir kez daha hayırlı uğurlu olsun diyorum. Son 23 yılda sağlık alanında büyük bir dönüşüme imza attık. Dünyada örnek alınan birçok ülkenin gelip incelediği, modern bir sağlık altyapısını ülkemize kazandırdık.

'ŞİKAYETLERİ GİDEREBİLMEK İÇİN GAYRET GÖSTERİYORUZ'

En ileri teknoloji her türlü aracı, gereciyle 23 sene öncesine göre hayal dahi edilemeyen bir seviyedeyiz. Elbette kimi yerlerde bir takım eksiklikler olabilir. Şikayetleri giderebilmek için yoğun gayret gösteriyoruz. Bizim siyasette rehberimiz bellidir, devlet millet için vardır. Devlet vatandaşına hizmet etmek için vardır. Tüm vatandaşlarımızı kucaklamaya, her hizmeti ülkemizin en ücra köşesine kadar ulaştırmaya çalışıyoruz. Milletimiz aşkla hizmet ediyoruz.

İnsan geçmişi unutabiliyor. Özellikle yaşı 30'un altında olan kardeşlerimiz 2002 öncesini hatırlamıyor. Sıra bulmanın ayrı dert, ilacın ayrı dert, tedavinin ayrı dert olduğu o kötü günleri hamdolsun gençlerimiz bilmiyorlar. Burada çok kısa bir şekilde sizlerle bazı rakamları paylaşmak isterim. Geride bıraktığımız 23 yılda ülkemizde sağlık hizmetlerinde kelimenin tam anlamıyla bir devrim yaşandı. Rakamlarla bu devrimi inkar edilmez bir şekilde ispat ediyor. Ülkemiz genelinde 391 yeni hastaneyi inşa ederek toplam hastane sayımızı 1547'ye çıkardık.

37 bin 417 yataklı 25 şehir hastanemizi tamamlayarak hizmete açtık. 11 şehir hastanemizin yapımı sürüyor. Yaklaşık 60 bin yatak kapasiteli 45 şehir hastanemizi milletimizin hizmetine sunmuş olacağız. 1 milyon 47 yeni personelle sağlık ordumuzu daha da büyüttük. Sağlık tesislerimizin imkanlarını iyileştirdik.

'BİZİM HEDEFİMİZ, NİYETİMİZ BELLİ'

İşittiklerimiz karşısında inanın onun adına biz utanıyoruz. Topluma örnek olması gereken siyasetçilerin hakaretle, tehditle gündeme gelmesine inanın onlar adına siz rahatsız oluyoruz. Bu düzeyde siyaset yapmayı aziz milletimize ve temsil ettiğimiz makama hürmetsizlik olarak görüyoruz. Bunun için bugüne kadar hep sabırla davrandık. Bizim boş işlerle, boş sözlerle oyalanacak zamanımız yok. Bizim gündemimiz, hedefimiz, niyetimiz belli. Biz Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmenin derdindeyiz. Biz milletimizin refahını, huzurunu, gelirini artırmanın peşindeyiz.

'MEYHANE AĞZIYLA KONUŞMAK SİYASET DEĞİLDİR'

Önceki Gün Silvan Sulama Tüneli Kazı Başlangıç törenini gerçekleştirdik. 12 milyar lira yatırım bedeli olan bu muhteşem eser tamamlandığında tarımsal üretimde Güneydoğu Anadolu bölgemizin kaderi değişecek. Tek başına Silvan Tüneli bile bizimle muhalefet arasındaki anlayış farkını göstermeye kafidir. Basın yayın organlarında her gün yeni bir skandalın haberini okuyoruz. İstanbul için harcanması gereken kaynakların kimlere peşkeş çekildiği, kimleri zenginleştirdiği tek tek deşifre oluyor. Ama bakıyorsunuz ana muhalefetin genel başkanı yüzü kızarması gerekirken sağa sola siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Partisini safralarında kurtarmak yerine yolsuzlukların peşine düşen yargı mensuplarına hakaret ediyor. Bakanlarımıza dil uzatıyor. Meyhane ağzıyla konuşmak siyaset yapmak değildir.

'NORMAL DOĞUM' AÇIKLAMASI

Ülkemizdeki kimi ideolojik çevreler bizim ufkumuzu asla kavrayamadı. Ülkenin yüksek çıkarlarını değil kendi küçük menfaatlerini düşündüler. Bunların nasıl zihin yapısına sahip olduklarını geçen hafta bir kez daha gördük. Bir futbol kulübümüz sağlık bakanlığımızın yürüttüğü farkındalık kampanyasına destek olmak için sahaya pankartla çıktı. Pankartta hakaret yoktu, kimseye bir saygısızlık yoktu. Kadınları rencide edecek hiçbir durum yoktu. Peki ne vardı? Sadece çok önemli bir konuya dikkat çekme niyeti vardı. Kulübümüz gayet masum, gayet doğru ve yerinde bir adım attı. Bunun üzerine malum odaklar hemen harekete geçtiler. Önce sporcularımızı ve futbol kulübümüzü linç ettiler. Ardından Sağlık Bakanlığımızı hedef aldılar. Son derece çirkin ifadelerle ortayı velveleye verenlere şunu soruyorum, Bakanlığımızın normal doğumu özendirmesi sizi niçin bu kadar rahatsız ediyor?

Kaynak: Haber Merkezi