Güzellik İmparatoriçesinden Olay Savunma... 'Oturduğum Villa Kira, Ne Dolandırıcısı?'

Adana’da 3 şubesi olan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez'in, müşterilerine piyasa değerinden daha ucuza yüklü miktarda hizmet paketi sattığı ortaya çıktı. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği belirtilen Çekinmez, bankalardan ve esnaf kooperatifinden de krediler çekip, tedarikçilerine de borçlarını ödemeden yurt dışına kaçtı.

Geçtiğimiz gün sabah haberi alan çalışanlar, erken saatlerde güzellik merkezinin şubelerine gitti. Alacaklarına karşılık iş yerini yağmalayan çalışanlar, işlemlerde kullanılan cihazlar başta olmak üzere bilgisayar, tablo, saksı, masa-sandalye gibi tüm eşyaları çalıp, araçlarına yükledi. Çalışanlar, dolandırıldıklarını belirterek Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulundu.

'EVİM BİLE YOK, OTURDUĞUM VİLLA KİRA'

Adı dolandırıcılık olaylarına karışan Bellapais Güzellik Merkezi’nin sahibi Sinem Çekinmez, sosyal medya üzerinden video mesaj yayınlayıp kendisinin mağdur edildiğini öne sürdü. Çekinmez, açıklamasında şunları söyledi:

"Son 3 gündür yaşadıklarımı anlamaya çalışıyorum. Asla sağlıklı şeyler yaşamadım ve gördüklerime inanamadım. Her şirkette olacağı gibi zor bir 3 ay geçirdik. Bu sadece bizim başımıza gelmedi. Türkiye zorlu bir süreçten geçiyor. Allah’ım herkesin işini gücünü rast getirsin ama patır patır batan esnaflar var. Ben 2 buçuk ay boyunca maaş ödeyemedim bu doğru. Hep birbirimizi idare ede ede ilerledik. Bellapais 23 yıllık bir kurum ve her zaman işimi nasıl geliştiririm bunun için çalıştım. Kendime bir ev bile almadım. O oturduğum villa kira.

'KEMİK KADROMUN YAPTIKLARINA ŞOK OLDUM'

Her zaman işimi nasıl geliştiririm, Adana’ya neler katabilirim onun hesabını yaptım. Yaşadıklarımı düşündükçe, benim kemik kadrom dediğim insanların yaptıklarını gördükçe şok yaşadım. Benim evimden 7 gün 24 saat ayrılmayan Canan, Sevgi ve benim ailem dediğim kemik kadrom. Ben her zaman tek başıma mücadele ettim. Kızlara maaşla ilgili söz verdim ve onu yapamayınca utandım. Ben eğer dolandırıcı olacak olsaydım o şirketin yağmalanmasına izin vermez öncesinde ben düzenlerdim. O şirketi ben boşaltırdım ve kimsenin haberi olmazdı" dedi.

'DOLANDIRMAK İSTESEM 23 SENE BEKLER MİYİM?'

Kafa toplamak için Adana’dan gittiğini anlatan Çekinmez, iş yerinin kemik kadrosu tarafından yağmalandığını söyleyerek, "Kafa toplamak için biraz zihnimi temizlemek için Adana’dan uzaklaşmak istedim. Bunu benim kemik kadrom biliyor. Uçağa binip İstanbul’a gittiğimde ben kameradan gördüm ki kemik kadrom iş yerimi yağmalamaya başlamış. Polisi arayıp kendim ihbar ettim ve iş yerimi yağmalıyorlar dedim. Ben dolandırıcı olsam polisi neden kendim arayayım. İnsanları dolandırmak istesem 23 sene bekleyip yapmam. İtibarımı toplayıp yapmam" diye konuştu.

'AVM'YE 200 MİLYON YATIRIM YAPTIM'

AVM’deki şubesine 200 milyon liranın üzerinde yatırım yaptığını anlatan Çekinmez, kendisinin dolandırıcı olmadığını ileri sürerek, "AVM’deki mağazaya 200 milyon liranın üzerinde yatırım yaptım. Dolandırıcı olsam o şubeyi açmazdım, yatırım yapmazdım. Biraz mantıklı düşünün. O gün benim ana kemik kadrom dediğim insanlar İstanbul’a indiğimde tefecilere haber verip iş yerimin önüne kamyon yığdırdılar, yağmalama yaptılar. Ben gördüklerime halen inanamıyorum. Ben bu insanlara hayatımı güvendim ve evimi güvendim. Bu insanları yurt dışı tatillerine götürdüm, her şeyi yaptım. Ben hayatımda bu kadar yanılmadım. Yaşayan zombi gördüm ben. İnsanların niyetlerini, içinin pisliklerini dışa yansırken gördüm. Hayatta her şer olur, insan yeter ki sağlıklı olsun. Bir cihaz için insanın neler yapabildiğini gördü bu gözler" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA