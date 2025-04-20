Dehşete Düşüren Olay: Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada Öldü
Karaman'da bıçaklı saldırıya uğrayan kişi, yaralı bir şekilde aracıyla hastaneye ulaşmaya çalışırken kaza yaptı. Hastaneye kaldırılan şahıs orada hayatını kaybetti. Bıçaklı saldırgan ise gözaltına alındı.
Karaman'ın Larende Mahallesi Şehit Ömer Doğan Caddesi üzerindeki müstakil evde, dün akşam saat 23.00 sıralarında bir bıçaklı saldırı meydana geldi. İddiaya göre Hasan Ali Ay (28), evine gittiği H.V. ile tartışmaya başladı. Ardından H.V., Hasan Ali Ay'ı sol bacağından bıçakladı.
Olay sonrası otomobiliyle hastaneye gitmeye çalışan Hasan Ali Ay, kan kaybından fenalaşarak 582. Sokak'ta bir evin duvarına çarparak kaza yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hasan Ali Ay, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
SALDIRGAN GÖZALTINDA
Cinayet şüphelisi H.V. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Olay yeri inceleme ekibi ise kavganın yaşandığı ev ile otomobilde incelemede bulundu.
Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA