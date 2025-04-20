Tır ile Tur Otobüsü Çarpıştı! 13 Yaralı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde bir tırın tur otobüsüne arkadan çarpması sonucu kaza meydana geldi. Olayda 13 kişi yaralanırken, son durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Son Güncelleme:
Tır ile Tur Otobüsü Çarpıştı! 13 Yaralı

O.Ö. idaresindeki tır, Bilecik'in Bozüyük-Eskişehir kara yolu Dodurga Kavşağı'nda emniyet şeridinde duran M.F. yönetimindeki tur otobüsüne arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi gönderildi.

Kazada, tur otobüsünde aralarında öğrencilerin de bulunduğu 12 kişi ile tır sürücüsünün yaralandığı öğrenildi.

Tır ile Tur Otobüsü Çarpıştı! 13 Yaralı - Resim : 1

Ambulanslarla Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Tur otobüsünün Çanakkale gezisinden Tokat'a dönerken bir tesiste mola verdikten hemen sonra kapılardan birinin kapanmadığı fark edilince emniyet şeridinde durduğu ortaya çıktı.

Dehşete Düşüren Olay: Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada ÖldüDehşete Düşüren Olay: Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada ÖldüGüncel
Afyonkarahisar’da İki Araç Kazaya Karıştı, Biri Bebek Beş YaralıAfyonkarahisar’da İki Araç Kazaya Karıştı, Biri Bebek Beş YaralıYurttan Haberler

Kaynak: AA

Etiketler
kaza Bilecik Eskişehir
Son Güncelleme:
Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif Mayasız Yoğurt Yapımı Mümkün! Kaya Gibi Sert Sonuç İçin Şaşırtıcı Tarif
Meteoroloji Alarm Verdi: Sağanak Yağış Geliyor Sağanak Yağış Geliyor
Dehşete Düşüren Olay: Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada Öldü Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada Öldü
Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi Öğretmen ve Öğrencilere Ücretsiz Oldu! Resmen Harekete Geçildi
ÇOK OKUNANLAR
Fenomen Elif Kırav’ı Öldüren Oyuncu Sevil Akdağ Tutuklandı: Dehşet Gecesinde 32 Bıçak Darbesi! Fenomeni Öldüren Oyuncu Tutuklandı: Dehşet Gecesinde 32 Bıçak Darbesi!
Vali Davut Gül'den CHP'ye Filistin Tepkisi: Suç Duyurusunda Bulunulacak Vali Gül'den CHP'ye Filistin Tepkisi
Meteoroloji Alarm Verdi: Sağanak Yağış Geliyor Sağanak Yağış Geliyor
Dışişleri Bakanlığı'ndan Rümeysa Öztürk Açıklaması: Gerekli Destek Sağlanacak Dışişleri'nden Rümeysa Öztürk'e 'Destek'
Dehşete Düşüren Olay: Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada Öldü Bıçaklandı, Hastaneye Giderken Kazada Öldü