Meteoroloji Alarm Verdi: Sağanak Yağış Geliyor
Meteoroloji'nin son değerlendirmelerine göre; Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan, Van ve Kütahya, Eskişehir, Erzurum ve Kastamonu'da sağanak yağış etkili olacağı tahmin ediliyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda da toz taşınımı bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Bilecik, Ankara, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Sinop, Erzincan ve Van çevreleri ile Kütahya’nın, Eskişehir'in, Erzurum'un kuzey, Kastamonu'nun kıyı kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis beklenirken, Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı öngörülüyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklıklarında, önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Doğu Anadolu’nun doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
TOZ TAŞINIMI UYARISI
Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma, çamur şeklinde yağış gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde Bilecik çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 24°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 17°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 24°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
SAKARYA °C, 21°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde Kütahya'nın kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
DENİZLİ °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İZMİR °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
BURDUR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
HATAY °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Eskişehir'in kuzey kesimleri, Ankara, Çankırı, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güneyinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ANKARA °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu
NEVŞEHİR °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, zamanla az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bölgenin iç kesimleri, Kastamonu'nun kıyı kesimleri ile Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
BOLU °C, 17°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARABÜK °C, 20°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SİNOP °C, 15°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 12°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 15°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 15°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 13°C
Çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu, Erzurum'un kuzey kesimleri ile Erzincan ve Van çevrelerinin aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin doğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde kuzey kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADIYAMAN °C, 26°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
DİYARBAKIR °C, 28°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 26°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
MARDİN °C, 25°C
Çok bulutlu, zamanla parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Haber Merkezi