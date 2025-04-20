Fenomen Elif Kırav’ı Öldüren Oyuncu Sevil Akdağ Tutuklandı: Dehşet Gecesinde 32 Bıçak Darbesi!

İstanbul Fatih'te yaşanan kan donduran olayda, oyuncu Sevil Akdağ, tartıştığı arkadaşı Elif Kırav'ı evinde bıçaklayarak öldürdü. Adliyeye sevk edilen Sevil Akdağ tutuklandı.

Elif Kırav ile dışarıda buluşan oyuncu Sevil Akdağ, daha sonra genç kadının evine geçti. İddiaya göre, alkol aldıktan sonra ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma, kısa sürede dehşete dönüştü. Akdağ, arkadaşını bıçak darbeleriyle öldürüp evden kaçtı.

Yakınları Elif Kırav'dan haber alamayınca apartman sakinlerinden yardım istedi. Eve gelen komşular, genç kadını kanlar içinde buldu. Sağlık ekipleri Kırav'ın hayatını kaybettiğini belirlerken, polis incelemesinde boğuşma izleri ve çok sayıda bıçak darbesi tespit etti.

TUTUKLANDI

Sevil Akdağ, Esenyurt'ta kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Akdağ ifadesinde, gece birlikte alkol aldıklarını, sabaha karşı tartıştıklarını ve kavganın fiziksel şiddete dönüştüğünü anlattı. Aşırı alkol nedeniyle olay anını hatırlamadığını öne sürdü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sevil Akdağ, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

32 BIÇAK DARBESİ!

Elif Kırav'ın cenazesi Kilyos Mezarlığı'na defnedildi. Kardeşi Furkan Kırav, "Ablam 30'dan fazla bıçak darbesiyle öldürülmüş. Telefonunu da uzağa atmış ki kimse ulaşamasın. İntihar etmiş ama keşke ölmeseydi dedik. Çünkü cezasını çekmesini istiyoruz" diyerek adalet çağrısında bulundu.

Ablası Müzeyyen Malak ise acı içinde, "32 yerinden bıçaklanmış. En ağır cezayı alsın. Müebbet yesin" dedi.

Kaynak: DHA