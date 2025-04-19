Cezaevinde Fenalaşıp Hastaneye Kaldırılmıştı: Ünlülerden Ayşe Barım Tepkisi
Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan menajer Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı. Çok sayıda ünlü isim sosyal medya hesabından duruma tepki gösterdi.
Menajer Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Gezi soruşturması kapsamında "hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım etme" suçundan 27 Ocak'ta tutuklanmış ve Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.
Ayşe Barım'ın cezaevinde fenalaştığı ve hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırılmasının ardından çok sayıda ünlü isimden tepkiler peş peşe geldi.
'HAYATINDAN ENDİŞELİYİZ'
Oyuncu Ezgi Mola, "Öldürmek mi istiyorsunuz? Neden?" diyerek duruma tepki gösterdi.
Oyuncu Berkay Ateş ise Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu:
Oyuncu Birce Akalay da duruma tepki gösterdi. Birce Akalay, "İnsan hayatı kimsenin oyuncağı değildir" dedi.
Akalay'ın açıklaması şöyle:
Kaynak: Haber Merkezi
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