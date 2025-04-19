Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Menajer Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

Gezi eylemlerine dahil olduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında tutuklanan Ayşe Barım hastaneye kaldırıldı.

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Gezi Parkı Soruşturmasında Tutuklanmıştı: Menajer Ayşe Barım Hastaneye Kaldırıldı

Gezi Parkı soruşturmasında tutuklanan ID İletişim’in sahibi menajer Ayşe Barım'ın hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı.

Gazeteci Nevşin Mengü sosyal medya hesabından Ayşe Barım'ın fenalaştığını açıkladı. Mengü, "Ayşe Barım tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı" dedi.

NE OLMUŞTU?

Ayşe Barım, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca Gezi eylemlerine iştirak ettiğine ilişkin yazılı ve görsel medyada çıkan iddialar sonucu gözaltına alınmıştı.

Sulh Ceza Hakimliği tarafından savunması alınan Ayşe Barım, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan tutuklanmıştı.

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