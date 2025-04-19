Van'da Can Pazarı: Otomobil Tabela Direğine Çarptı, 3 Ölü

Van'ın Muradiye ilçesi Karahan Mahallesi yakınlarında, Muradiye-Van kara yolunda yürek yakan bir kaza yaşandı. Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 65 AAZ 700 plakalı otomobil, önündeki aracı sollamaya çalıştığı sırada kontrolden çıkarak refüjdeki tabela direğine çarptı.

Feci çarpışmanın ardından olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Araçta bulunan 5 kişi ağır yaralı olarak Muradiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen 3 kişi yaşam savaşını kaybetti.

Kazanın ardından yol trafiğe kapatıldı. Ekiplerin çalışmaları sonucu aracın yoldan kaldırılmasıyla birlikte trafik akışı normale dönecek.

Feci kazayla ilgili inceleme başlatılırken, hayatını kaybedenlerin kimliklerinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: AA