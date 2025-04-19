Afyonkarahisar’da İki Araç Kazaya Karıştı, Biri Bebek Beş Yaralı
Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Yaşanan kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.
Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.D. (69) kontrolündeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç belde girişinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple, D.C'nin (32) sürdüğü 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile birlikte biri 2 yaşında bebek olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Meydana gelen kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
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