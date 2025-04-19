Afyonkarahisar’da İki Araç Kazaya Karıştı, Biri Bebek Beş Yaralı

Afyonkarahisar'da hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Yaşanan kazada 1’i bebek 5 kişi yaralandı.

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Afyonkarahisar’da İki Araç Kazaya Karıştı, Biri Bebek Beş Yaralı

Kaza, Işıklar beldesi yakınlarında yaşandı. Alınan bilgilere göre, A.D. (69) kontrolündeki 03 AR 871 plakalı hafif ticari araç belde girişinde henüz öğrenilemeyen bir sebeple, D.C'nin (32) sürdüğü 42 V 0599 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile birlikte biri 2 yaşında bebek olmak üzere toplamda 5 kişi yaralandı. Yaralılar kaza sonrası çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Meydana gelen kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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