48 Yaşındaki Adam Banyoda Ölü Bulundu

Olay, Çeltek Mahallesi 497. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 1. katında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, banyoya girdikten sonra uzun süre dışarı çıkmayan Berat Akın'ın durumundan endişelenen ailesi, kapıyı açarak içeri girdiklerinde Akman’ı yerde hareketsiz halde yatarken buldu.

Ailesinin 112 Çağrı Merkezi'nden yardım istemesi üzerine adrese sağlık ve polis ekibi yönlendirildi. Eve gelen sağlık ekibi, yaptığı kontrollerde şahsın yaşamını yitirdiğini tespit etti. Polis evin çevresinde güvenlik önlemi alırken, ölen adamın beslediği kediler ise pencerede beklerken görüntülendi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı çalışmanın ardından Berat Akın'ın cenazesi, kesin ölüm sebebinin tespit edilebilmesi için otopsi yapılmak üzere Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Hayatını kaybeden Berat Akın'ın tatlıcı esnafı olduğu öğrenilirken olayla ilgili ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA