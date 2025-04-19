Çankırı'da Uyuşturucu Baskını, 6 Şüpheli Gözaltında

Çankırı’da narkotik ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirilirken, 6 şüpheli ise gözaltına alındı.

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Çankırı'da Uyuşturucu Baskını, 6 Şüpheli Gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yapılan bir ihbar üzerine İncili Çeşme Mahallesi Fenerci Sokak'taki eve baskın düzenledi.

Baskında 6 şüpheli gözaltına alınırken, narkotik dedektör köpeği 'Kiraz' ile yapılan aramada 301 gram bonzai, 20 sentetik hap ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar bulundu.

Gözaltına alınan E.B., S.C.E., E.B., S.S.U., B.K. ve B.E. hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: DHA

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