Adana’da Şoke Eden Vurgun: Güzellik Merkezi Sahibi 'Kalbim Sizde Kaldı' Dedi, Paraları Alıp Kaçtı

Adana’da 3 şubesi bulunan Bellapais Güzellik Merkezi'nin sahibi Sinem Çekinmez, piyasanın altında fiyatlarla sunduğu hizmet paketleriyle binlerce müşteriyi ağına düşürdü. Çalışanlarına 5 aydır maaş ödemediği, tedarikçilere borçlandığı ve bankalardan çektiği kredileri ödemeden yurt dışına kaçtığı iddia edilen Çekinmez’in, olayın ardından çalışanlarına gönderdiği mesaj şaşkınlık yarattı.

"Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem’im... Kalbim sizde kaldı" sözleriyle helallik isteyen Çekinmez, planının iş yerindeki cihazları ve malları satarak borçları kapatmak olduğunu ileri sürdü.

ŞUBELERİ YAĞMALADILAR

Sabah saatlerinde haber alan çalışanlar, alacaklarına karşılık Bellapais şubelerine akın etti. İçerideki cihazlar, bilgisayarlar, tablolar, hatta saksılar ve sandalyelere kadar her şeyi araçlarına yükleyip götürdüler. İş yerinin adeta boşaltıldığı olay, kentte büyük yankı uyandırdı.

Dolandırıldıklarını belirten çalışanlar, Sinem Çekinmez hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı. "Bizi sırtımızdan vurdu. Aile gibi gördüğümüz insan arkasına bile bakmadan kaçtı" diyen çalışanlar, hem maddi hem de manevi olarak büyük zarara uğradıklarını ifade etti.

SKANDAL MESAJ

Kaçışının ardından çalışanlara uzun bir mesaj atan Çekinmez, "Bir insanın, bir kadının, bir işverenin en çaresiz yerindeyim. Geceleri uyuyamıyorum. Yüzüm daha az eğilsin diye uzaklaştım. Lütfen bu hikayeye ihaneti değil, gerçeği ekleyin" diyerek kendini savundu.

Çekinmez mesajda, şu ifadelere yer verdi:

"Bugün sizlere yazarken kelimeler boğazımda düğümleniyor. Belki de bu cümleler, hayatım boyunca yazmak zorunda kaldığım en ağır satırlar... Çünkü ne anlatacağım bir başarı hikayesi, ne de vereceğim bir müjde var. Sadece kalbim, vicdanım ve size olan sorumluluğumla baş başayım. Biliyorum, son iki aydır hepinizin omzuna fazladan yükler bindirdim. Geciken maaşlar, belirsizlikler, cevapsız kalan sorular. Ama bilin ki ne bir günü rahat uyudum, ne de sizlerin emeğini göz ardı ettim. Sadece nefes almak, toparlanmak, borçlarımı ödemek ve size mahcup olmamak için mücadele ettim. Her yolu denedim. Kredi istedim, destek aradım, kendi adıma kapı kapı dolaştım. Ama çare bulamayınca. Bir anne gibi gördüğüm bu markayı, en azından geride temiz bırakmak için son çare olarak yurt dışına çıkmak zorunda kaldım.

Planım, buradaki cihazları ve malları satarak önce sizlerin maaşlarını, sonra tedarikçi borçlarını ödemekti. Kaçmak ya da unutturmak değildi niyetim. Sadece yüzümün daha az eğildiği bir çözüm bulmaktı. Ama dün öğrendim ki, en güvendiğim insanlar, yıllardır omuz omuza çalıştıklarım, gece gündüz birlikte emek verdiğim kadrom, arkamdan iş yerimi yağmalamış. Bu yaşadığım sadece bir maddi iflas değil. Bu, kalbimde telafisi olmayan bir kırılma.

Ben kimseyi yarı yolda bırakmadım. Bunu en iyi siz bilirsiniz. Bir insanın, bir kadının, bir işverenin en çaresiz yerindeyim. Tek isteğim, kırgınsanız anlayışla karşılarım, ama ne olur bu hikayeye ihaneti değil, gerçeği ekleyin. Ben hala sizin maaşınızı ödemek için mücadele eden bir Sinem'im. Eğer gücüm yeterse. Bu borcu hem rakamla, hem vicdanımla ödemek için var gücümle savaşacağım. Kalbim sizde kaldı."

Kaynak: İHA