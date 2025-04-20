Lübnan’dan İsrail Açıklaması, ‘Roketli Saldırı Girişimi Engellendi’
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada ülkenin güneyinden İsrail'e roket saldırısı girişiminin önlendiği duyuruldu.
Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, mart ayında ülkenin güneyinden İsrail'e fırlatılan roketlerle ilgili 16 Nisan'da gözaltına alınan kişilerin sorgularının sürdüğü bildirildi.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: “İstihbarat bilgileri doğrultusunda güneydeki Sayda kentine bağlı ez-Zahrani bölgesinde bir eve baskın düzenlendi. Söz konusu evde bazı roketler ve fırlatma rampaları ele geçirildi. Konuyla ilgili birkaç kişi gözaltına alındı.”
Kaynak: DHA