ABD'de Harvard Üniversitesi Kampüsünde Silah Sesleri!

Harvard Üniversitesinin kampüsünde silah sesi duyulması üzerine üniversite çalışanları ve öğrencilerine yönelik güvenlik tedbirleri alındığı bildirildi.

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ABD'de Harvard Üniversitesi Kampüsünde Silah Sesleri!

Massachusetts eyaletinin Cambridge kentinde bulunan Harvard Üniversitesi kampüsünde, 20 Nisan 2025 Pazar günü öğleden sonra Harvard Square metro istasyonunda silah sesleri duyulması üzerine üniversite yönetimi, öğrenciler ve personel için "yerinde kalma" uyarısı yaptı.

ŞÜPHELİ OLAY YERİNE KAÇTI

Massachusetts Bay Transit Authority (MBTA) Transit Polisi'ne göre, bir şüpheli, güney yönündeki peronda belirli bir kişiye dört ila beş el ateş ettikten sonra olay yerinden kaçtı. Olayda herhangi bir yaralanma bildirilmedi.​

Harvard Üniversitesi, acil durum iletişim sistemi MessageMe aracılığıyla öğrencilere ve personele e-posta göndererek, herkesin bulunduğu yerde kalmasını ve dışarı çıkmamasını istedi. Ayrıca, olayın meydana geldiği metro hattında geçici olarak servis otobüsleri devreye sokularak ulaşım yeniden düzenlendi. Polis, üniversitenin ana kampüsüne yakın olan Harvard Square çevresinde şüpheliyi arama çalışmalarını sürdürdü. Uyarı mesajı daha sonra üniversitenin web sitesinden kaldırıldı.

Kaynak: AA

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