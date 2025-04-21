İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 51 Bin 240 Oldu

İsrail güçlerinin Gazze Şeridi'ne ateşkese rağmen düzenlemeye devam ettiği saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 51 bin 240'a yükseldi.

İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 51 Bin 240 Oldu

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri devam eden saldırıları altındaki Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin güncel durum aktarıldı. Son 24 saatte Gazze'deki hastanelere 39 ölü ve 62 yaralının getirildiği belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze'de 19 Ocak'ta varılan ateşkesi bozarak 18 Mart'tan bu yana düzenlediği saldırılarda 1864 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 890 kişinin de yaralandığı bildirildi.

İsrail'in Katliamları Devam Ediyor! Gazze'de Can Kaybı 51 Bin 240 Oldu - Resim : 1

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısının ise 51 bin 240'a yaralıların sayısının da 116 bin 931'e yükseldiği bildirildi.

Gazze Şeridi'nde enkaz altında hâlâ binlerce ölü olduğu belirtiliyor.

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Kaynak: AA

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