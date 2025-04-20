Netanyahu 'Gazze' Kapısını Tamamen Kapattı! Son İhtimale de Ret...

Hamas ile geçici ateşkeste uzlaşmasına rağmen yine savaş suçu işleyerek Gazze'ye saldırmaya devam eden İsrail Başbakanı Netanyahu, çok net bir açıklamada bulundu. İsrail Başbakanı, Gazze Şeridi'ndeki saldırılarını ve işgali tamamen bitirecek bir anlaşmayı kabul etmeyeceklerini söyledi.

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Netanyahu 'Gazze' Kapısını Tamamen Kapattı! Son İhtimale de Ret...

Gazze Şeridi'ne yönelik 7 Ekim 2023'ten beri süregelen katliamlarını 19 Ocak'ta uzlaşılan ateşkes anlaşmasına rağmen sürdüren İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bir video mesaj yayımlayarak saldırılar ve ateşkes müzakereleri ile İran'a olası saldırıya ilişkin konuştu.

Hamas'ın, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları ve askeri işgalinin sona erdirilmesi için şartlarını kabul etmeyeceklerini bir kez daha vurgulayan Netanyahu, aksi durumda ABD Başkanı Donald Trump'ın "Gazzelileri sürgün planının" gerçekleştirilmesinin mümkün olmadığını ifade etti. Başbakan, temel hedeflerinin Gazze'deki Filistinlileri başka ülkelere sürgün etmek olduğunu tekrarladı.

KENDİ OFİSİYLE ÇELİŞTİ

Netanyahu, Hamas'ın, bu hafta sonu kendilerinin önerdiği, sağ İsrailli esirlerin yarısının serbest bırakılması ve hayatını kaybeden esirlerin bir kısmının cenazelerinin teslim edilmesini içeren esir takası anlaşmasını reddettiğini iddia etti. İsrail Başbakanlık Ofisi ise Netanyahu'nun açıklamalarının aksine Hamas'tan henüz resmi bir yanıt alınmadığını aktardı.

Netanyahu 'Gazze' Kapısını Tamamen Kapattı! Son İhtimale de Ret... - Resim : 1

'İRAN'A ENGEL OLMA' KARARLILIĞI

İsrail Başbakanı Netanyahu, kamuoyu ve muhalefetin kendisine yönelttiği İran'a karşı "korkak olduğu" eleştirilerine yanıt olarak, "Geçmişte İran'ın nükleer programına zarar vermek ve onu geciktirmek için attığım adımlara karşı çıkanların eleştirilerini dinlemek eğlenceli. Bu adımlar atılmasaydı İran 10 yıl önce nükleer silaha sahip olabilirdi" dedi.

Netanyahu, İran'a saldırmak ve bu ülkenin "nükleer silah elde etmesini engellemekte" kararlı olduklarını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD basınının "İsrail'in İran'ın nükleer tesislerine saldırıya hazırlanmasına rağmen Washington'ın Tahran ile nükleer müzakere yolunu seçtiği" iddiası üzerine İsrail'de muhalefetten İran'ın nükleer tesislerine saldırılması gerektiği mesajları gelmişti.

Ana muhalefetteki Gelecek Var Partisi lideri Yair Lapid, Netanyahu'yu "korkaklıkla" suçlayarak, İran'ın nükleer tesislerine saldırılmasını istemişti.

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Kaynak: AA

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