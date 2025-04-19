Gazze’de Can Kaybı 51 Bin 157’ye Yükseldi

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 51 bin 157 oldu.

Gazze’de Can Kaybı 51 Bin 157’ye Yükseldi

İsrail, Gazze Şeridi’ndeki katliamlarını sürdürüyor. Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 48 saat içinde Gazze Şeridi’nde 92 kişinin yaşamını yitirdiği, 219 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan bu yana yaşanan can kaybının bin 783'e, yaralı sayısının ise 4 bin 683'e yükseldiği bildirildi.

İsrail'in saldırı başlattığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı ise 51 bin 157’ye, yaralı sayısı 116 bin 724’e yükseldi.

Kaynak: İHA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu! Sadece Bir Tık Uzağınızda Gittiğiniz Tatil Yerlerinde veya Bir AVM'nin Tuvaletinde Gizli Kameraları Bulmanın En Basit Yolu
Tacikistan'da Şiddetli Deprem! Tacikistan'da Şiddetli Deprem!
Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor Dünyada Sadece 18 Tane Bulunuyor, Tek Ağaçtan 40 Farklı Meyve Çıkıyor! Gören Şaşıp Kalıyor
Rusya'dan Flaş Beşar Esad Kararı: Talimatı Bizzat Putin Verdi Rusya'dan Flaş Beşar Esad Kararı: Talimatı Bizzat Putin Verdi
ÇOK OKUNANLAR
Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor Sessiz Köy, Lüksün Yeni Adresi Oldu: Zenginler Pılını Pırtısını Toplayıp Buraya Taşınıyor
Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı Mehmet Şimşek Açıkladı: Hesabında Parası Olanlar İçin Bu İşlemler Yasaklandı
Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak Konutta 20 Ay Sonra Bir İlk! Emlak Uzmanı ‘Tam Zamanı’ Dedi: O Tarihte Sektörde Kıyamet Kopacak
Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı… Türkiye’nin Alüminyum Devi Konkordato İlan Etti, Sektör Çalkalandı! Yalnızca 3 Ay Kaldı…
Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla Kendi İşinin Patronu Oldu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor Eşini Zor İkna Etti, 80 Bin Lirayla İş Kurdu! Haftada 300 Kilo Hasat Ediyor, 80 Liraya Satıyor