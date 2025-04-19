Tacikistan'da Şiddetli Deprem!

Tacikistan’ın Dağlık Bedahşan Özerk Vilayeti’nde bulunan İşkaşim bölgesinde 5.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiği bildirildi.

Özbekistan Sismoloji Merkezi, Tacikistan'ın Afganistan ile sınırında meydana gelen depremin yerel saatle 11.47'de meydana geldiğini duyurdu. Depremin 120 kilometre derinlikte meydana geldiği öğrenildi.

Bölgede geçen hafta da farklı büyüklerde 6 deprem daha meydana gelirken, bu depremlerin en şiddetlisinin 5.8 büyüklüğünde olduğu bildirilmişti.

Kaynak: AA