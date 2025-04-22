Harvard Üniversitesi'nden Trump Yönetimine Dava

Harvard Üniversitesi, federal hükümetin sağladığı fonların dondurulmasına karşı ABD Başkanı Donald Trump yönetimine dava açtığını duyurdu. Üniversite yönetimi, bu kararın hukuka aykırı olduğunu ve yükseköğretim üzerindeki bağımsızlığı tehdit ettiğini belirtti.

Harvard Üniversitesi'nden Trump Yönetimine Dava

Harvard Rektörü Alan Garber, üniversitenin internet sitesinden yaptığı açıklamada, Trump yönetiminin 2,2 milyar dolarlık fonu dondurduğunu, ayrıca 1 milyar dolarlık bir kaynağın daha dondurulmasının gündemde olduğunu ifade etti. Garber, hükümetin üniversitenin vergi muafiyetini de kaldırmayı değerlendirdiğini aktardı.

Açıklamada, fonların dondurulmasının eğitim, araştırma ve sağlık alanlarında ciddi sonuçlar doğuracağı vurgulandı. Garber, "Bugün, Amerikan yükseköğretimini dünya için bir yol gösterici haline getiren değerleri savunuyoruz." diyerek, hükümetin üniversiteler üzerinde baskı kurmaya çalıştığını söyledi.

Dava dilekçesinde, federal hükümetin Harvard’ı kendi ideolojisine uyum sağlamaya zorladığı, bu amaçla fonları baskı aracı olarak kullandığı belirtildi. Dilekçede, "Hükümet, Harvard'ı hükümetin tercih ettiği bakış açıları ve ideolojiler karışımına uymaya zorlamak amacıyla federal fonların kesilmesi tehdidini kullanmıştır." ifadesi kullanıldı.

ÜNİVERSİTELERE 'FİLİSTİN' SORUŞTURMASI

Trump yönetimi, özellikle Filistin destekçisi protestolar ve çeşitlilik politikaları nedeniyle Harvard dahil birçok üniversiteye yönelik soruşturmalar başlatmış, Harvard’a verilen 8,7 milyar dolarlık federal desteğin yasalara uygun şekilde kullanılıp kullanılmadığını incelemeye almıştı.

Federal yönetimin bu tehdidine karşılık Harvard Üniversitesi, Trump'ın "üniversitede reform" yönündeki taleplerini kabul etmeyeceğini açıklamıştı. Harvard Üniversitesi profesörleri, Trump yönetiminin okula sağlanan 8,7 milyar dolarlık federal fonları soruşturma kararına karşı dava açmıştı.

Trump yönetimi de Harvard'a sağlanan 2,2 milyar dolarlık fonun ve 60 milyon dolarlık sözleşme bedelinin dondurulmasına karar vermişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Harvard'a sağlanan fonların dondurulmasını "antisemitizmle ilgili yasaların" uygulanmasıyla savunmuştu. ABD Gelir İdaresi (IRS) ise Harvard Üniversitesinin vergi muafiyetini kaldırmayı değerlendirdiğini duyurmuştu.

Kaynak: AA

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