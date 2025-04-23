Bugün 23 Nisan... Son 12 Yılda En Az 762 Çocuk İş Cinayetinde Hayatını Kaybetti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda İSİG Meclis'i vahim raporu paylaştı. İSİG Meclisi'nin paylaşımına göre, son 12 yılda en az 762 çocuğun iş cinayetinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

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Bugün 23 Nisan... Son 12 Yılda En Az 762 Çocuk İş Cinayetinde Hayatını Kaybetti

Türkiye’de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı coşkuyla kutlanırken, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin (İSİG Meclisi) sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İSİG Meclisi’nin paylaşımında, yalnızca nisan ayında dahi 4 çocuk, çalışırken hayatını kaybetti. Paylaşımda 2025 yılında şu ana kadar toplamda 20 çocuğun çalışırken hayatını kaybettiği bilgisine yer verildi.

Paylaşımda son en az 742, 2025 verilerinin de dahil edilmesiyle ise 762 çocuğun yaşamını yitirdiği belirtildi.

İSİG’in paylalımında, “2025 yılını ‘Çocuk İşçiliği İle Mücadele Yılı’ haline getirmeliyiz.” İfadelerine yer verildi.

Söz konusu paylaşım ise şöyle:

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Kaynak: Haber Merkezi

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