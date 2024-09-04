Van'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Van-Erciş kara yolu üzerinde iki otomobilin çarpışması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 2 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

Van'da Feci Kaza! Ölü ve Yaralılar Var

Van-Erciş kara yolunun 60'ıncı kilometresinde trafik kazası meydana geldi. Sürücülerinin ismi öğrenilemeyen 34 KEB 71 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 65 ACJ 420 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada 2 kişi olay yerinde hayatını kaybederken, 4 kişi de yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye ambulans, jandarma, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ile Muradiye İtfaiye Grup Amirliği Ekipleri sevk edildi. Polis ve jandarma başka kazaya sebebiyet verilmemesi için olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, yaralılar ise ambulanslarla hastaneye sevk edildi.

Trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlanırken, araçların olay yerinden kaldırılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA

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Van Trafik kazası
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