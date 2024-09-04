Bakan Uraloğlu Açıkladı... THY ve AJet Satılıyor mu?

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, THY ve AJet'in satışı ile ilgili iddiaları yanıtladı. AJet'in THY bünyesinden ayrılmasının, şirketin rekabet gücünü artırmaya yönelik bir strateji olduğunu belirten Bakan Uraloğlu, 'AJet'in satılması gibi bir gündemimiz yok, kamu şirketi olarak devam ediyor' dedi.

Bloomberg’e konuşan Uraloğlu şu açıklamalarda bulundu:

"THY zaten dünyada marka. Türkiye’nin bayrak taşıyıcısı, gerçekten çok çok kıymetli. THY ile ilgili hiçbirimizin bir soru işareti yok. Çok net söylüyorum. Ajet’in THY’den ayrılması, yeni bir kamu şirketi haline gelmesi ise ‘low cost’ dediğimiz alt seviyedeki rekabet gücünü artırarak büyümesi noktasında alınmış olan bir karardır. Onun da satılmasıyla ilgili bir gündem yok. Şu an Türkiye’nin bizim bakanlığımızın gündeminde çok net bir şekilde olmadığını söyleyebilirim."