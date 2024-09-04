AYM Yarın 'Katliam Yasası'nın İptalini Görüşecek

AYM yarın CHP'nin başvurusu üzerine açılan sokak hayvanlarıyla ilgili yasal düzenlemelerin iptali davasını görüşecek. Eğer CHP'nin başvurusunda eksik bulunmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek.

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AYM Yarın 'Katliam Yasası'nın İptalini Görüşecek

Sokak köpeklerinin katledilmesinin önünü açan AKP'nin sunduğu 17 maddelik yasa teklifi, tüm tepkilere rağmen Meclis Genel Kurulu'nda kabul edildi. TBMM'de kabul edilen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 2 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlandı.

CHP 15 Ağustos'ta Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunu'nun bazı hükümlerinin iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle dava açmıştı. Anayasa Mahkemesi iptal davasını yarınki Genel Kurul gündemine aldı. Başvuruda bir eksiklik saptanmazsa dava daha sonra belirlenecek bir günde esastan görüşülecek. Yürürlüğün durdurulması talebine ilişkin yarınki toplantıda da karar verebilecek olan Yüksek Mahkeme, bu talebi esas aşamasında da karara bağlayabilecek.

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Kaynak: AA

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