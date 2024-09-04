Oyuncu Umut Avcı'dan Acı Haber

Oyuncu Umut Avcı'dan acı haber geldi. Avcı, 15 gündür beyninde pıhtı atması sonucu hastanede tedavi görüyordu.

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Oyuncu Umut Avcı'dan Acı Haber

Oyuncu Umut Avcı, beyninde pıhtı atması sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Avcı, 15 gündür tedavi görüyordu.

Sinema ve tiyatro oyuncusu Umut Avcı’nın hayatını kaybettiği duyuruldu. Oyuncunun vefat haberini Sadri Alışık Kültür Merkezi duyurdu.

Kurum tarafından yapılan duyuruda, "İstanbul mezunlarımızdan, tiyatromuzun pek çok oyununda yer almış değerli oyuncumuz 'Umut Avcı’yı genç yaşta kayıp etmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kıymetli oyuncumuz Umut’a Allahtan rahmet, başta ailesi ve sevdikleri olmak üzere tüm SAKM ailesine başsağlığı dileriz. Seni her zaman gülen yüzün ve sevgi dolu kalbinle hatırlayacağız UMUT” denildi.

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