Katliamın Yeni Adresi Bolu... Köpekleri İğneyle Öldürmüşler!

AKP'nin hazırladığı, sokak hayvanlarının öldürülmesinin önünü açan 17 maddelik “Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”, TBMM'de kabul edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzalamasıyla kanunlaşacak "katliam yasası"na her kesimden tepki yağarken, iktidarın ısrarla uygulamak istediği kanun, şiddet eğilimli şahıslara da cesaret verdi. Yasa Meclis'te tartışılmaya başlandığından beri nefret objesi haline getirilen hayvanlara yönelik şiddet ciddi boyutta artış gösterdi.

Geçtiğimiz günlerde Niğde'de ve ardından Ankara'nın Altındağ ilçesindeki köpek katliamlarının ardından Bolu’da da benzer bir vahşet meydana geldi. D-100 kara yolu Bolu Dağı Elmalık mevkisindeki atıl durumdaki dinlenme tesisinde Selim Yılmazer ve arkadaşları, sürekli olarak hayvanlara yem verdikleri bölgeye gittiklerinde vücutlarında saplı iğneler olan 3 ölü köpekle karşılaştı.

İĞNE İLE UYUTTULAR

Hayvanseverler, köpeklerin çevresinde de iğnelere rastladı. Hayvanseverler jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve Tarım İl Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı.

Köpeklerin iğne ile uyutulduğu belirlenirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA