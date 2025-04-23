DEVA Partili Avşar'dan İki Bakana Soru Önergesi: 'Çocuk Yoksulluğunu, Çocuk İşçileri, Çocuk Suçluları Ne Zaman Gündeminize Alacaksınız?'

DEVA Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda, çocukların yaşadığı sosyal ve ekonomik sorunları Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı. Avşar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanıtlaması istemiyle iki ayrı yazılı soru önergesi sundu.

“Çocuk yoksulluğunu, çocuk işçileri, çocuk suçluları ne zaman gündeminize alacaksınız?” diye soran Avşar, TÜİK verilerine göre çocuk işçi sayısının 2024 itibariyle 1 milyon 474 bine ulaştığını, çocukların eğitimden ve sağlıklı yaşamdan mahrum bırakıldığını vurguladı.

ÜLKE YAŞLANIYOR

Avşar, TÜİK verilerine atıfla, Türkiye nüfusunun 2024 yılı sonunda 85 milyon 664 bin olduğunu ve çocukların bu nüfusun sadece yüzde 25,5’ini oluşturduğunu belirtti. Bu oranın 1970'te yüzde 48,5 olduğunu hatırlatan Avşar, düşüşün dikkat çekici olduğunu ifade etti.

Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın da doğurganlık hızına ilişkin yaptığı açıklamayı anımsatan Avşar, “Bugün doğurganlık hızımız 1.51. Nüfusun kendini yenileme oranı 2.1. Şu an Türkiye kendini yenileyemiyor, yaşlanıyoruz” değerlendirmesine yer verdi.

SUÇA SÜRÜKLENME ARTIYOR

Hane Halkı İşgücü Araştırması’na göre 15-17 yaş grubundaki çocukların iş gücüne katılım oranı 2020’de yüzde 16,2 iken 2024’te yüzde 24,9’a yükseldi. Avşar, kayıtlı çocuk işçi sayısının TÜİK verilerine göre 970 bin, MESEM (Mesleki Eğitim Merkezi) kapsamında kayıtlı olan çocuk sayısının ise 504 bin olduğunu belirtti.

Ayrıca 2023 yılında, 15-17 yaş aralığındaki çocuk ölümlerinin en fazla dışsal yaralanmalar ve zehirlenmeler nedeniyle gerçekleştiğini belirten Avşar, bu yaş grubunda 13 bin 43 çocuğun yaşamını yitirdiğini söyledi.

'GİYİM GÜVENSİZLİĞİ'

Avşar, 2024 yılı Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması verilerine göre 15 yaş altı çocukların yüzde 11,4’ünün yeni kıyafet alamadığını ve bu durumun artık “giyim güvensizliği” adıyla literatüre geçtiğini belirtti. Bu durumun, çocuklarda özgüven eksikliği ve sosyal dışlanmaya yol açtığını kaydetti.

Ayrıca, 15 yaş altı çocukların yüzde 13,3’ünün taze meyve ve sebzeye düzenli erişemediğini aktaran Avşar, çocukların sağlıklı beslenme konusunda ciddi sorunlar yaşadığını vurguladı.

'ÇOCUKLAR EĞİTİM YERİNE İŞ GÜCÜNE SÜRÜLÜYOR'

Çocukların ekonomik yük olarak görüldüğünü ve eğitim yerine para kazanmanın tercih edildiğini dile getiren Avşar, bu durumun çocukların eğitimden kopmasına ve suça yönelmesine neden olduğunu ifade etti.

“Nitelikli eğitim ve yüksek hayat standartları için ivedilikle çocuk politikaları gözden geçirilmelidir” diyen Avşar, çocuk işçiliği, suç oranlarındaki artış ve eğitim dışına itilen çocuklarla ilgili kapsamlı bir araştırma yapılması, politika üretilmesi ve çocuklar için fırsat eşitliği sağlanması gerektiğini vurguladı.

BAKANLARA SORULAR

Avşar’ın Bakanlara yönelttiği soruları şöyle:

- Doğurganlık hızında görülen düşüşün kök sebeplerine ilişkin bir araştırma yapmayı ve bu hususta bir eylem planı hazırlamayı düşünüyor musunuz?

- Aile yılı çalışmalar kapsamında ayrılan fon miktarı ne kadardır? Kaç kişinin desteklenmesi planlanmakta ve bu desteklere başvuru yapan kişi sayı kaçtır?

- Kamuoyunda ‘çocuk suçlular’ olarak tarif edilen çocukları yeniden topluma kazandırma, psikolojik destek sağlama, sebepleri bertaraf etme ve menfi sonuçlarını iyileştirmeye yönelik bir çalışmanız var mıdır?

- “Çocuk yoksulluğu”, “çocuk işçiler”, “çocuk suçlular” gibi kavramlar arasında bir korelasyon var mıdır? “Aile kurumunu korumak” bağlamında çocuğun sağlıklı beslenme, iyi giyinme ve olumsuz dış etkenlerden korunmasına yönelik ne tür çalışmalar yapılmaktadır?

- Eğitim dışı kalma, devamsızlık yapma, akran zorbalığına uğrama gibi sorunların sosyoekonomik sebeplerle bir ilintisi olduğunu düşünüyor musunuz? Bu durumu izleyen, raporlayan ve ilgili kurum ve kuruluşlarına ileten bir denetim ve gözetim sistemi var mıdır?

- TÜİK rakamlarına göre her dört çocuktan birine tekabül eden işçi çocukların fırsat eşitliği ve eğitim hakkının sağlanması bağlamında ne tür tedbir alınmaktadır? Bu konunun kök sebeplerine yönelik bir araştırmanız bulunmakta mıdır?

- Derin yoksulluk ağında kalan çocukların kendilerini aileye yük olarak görmesi ve eğitimi bir lüks olarak değerlendirip kısa yollardan para kazanma çabası içine girmesi gibi durumların araştırılması, bu çocukların tespiti ve desteklenmesi hususunda bir çalışmanız bulunmakta mıdır?