23 Nisan'da Dikkat Çeken Öneri: 'Çocuk Parlamentosu' Kurulsun

DEVA Partisi İstanbul milletvekili Elif Esen, Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, gelecek 23 Nisan'a kadar Çocuk Parlamentosu'nun hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Onur Özovalı Onur Özovalı
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23 Nisan'da Dikkat Çeken Öneri: 'Çocuk Parlamentosu' Kurulsun

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, tüm yurtta coşkuyla kutlanırken, DEVA Partisi İstanbul milletvekili Elif Esen, Meclis Genel Kurulu’nda dikkat çeken açıklamalara imza attı. Esen, konuşmasında çocuk yoksulluğunun ulaştığı boyuta dikkat çekti ve “Her 4 çocuktan biri protein alamıyor, oyuncak ve tatil bir hayal” dedi.

Konuşmasına 23 Nisan’ın yalnızca milli egemenliğin değil, çocukları yurttaş olarak merkeze alan bir siyasal ve ahlaki vizyonun da sembolü olduğunu hatırlatarak başlayan Esen, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği bu anlamlı gün, hepimize, çocuklarımızın hak ettikleri şekilde büyüyebilecekleri sağlıklı, güvenli ve eşit bir toplumsal düzeni inşa etme sorumluluğu yüklemektedir” diye konuştu.

TÜİK’in 2024 yılı “Çocuk Sağlığı ve Yoksunluğu” araştırmasının verilerinin, Türkiye’de çocukların karşı karşıya olduğu ağır tabloyu açıkça ortaya koyduğuna dikkat çeken Esen, dört çocuktan biri, günde bir kez dahi et, tavuk ya da balık içeren bir öğün tüketememekte. Her on çocuktan biri meyve ve sebzeye erişememekte. Oyuncak, kitap, okul gezisi, tatil… Bunlar artık birçok çocuk için yalnızca bir hayal” ifadelerini kullandı.

Konuşmasında “Çocuk siyasetten büyüktür” diyen Esen, tüm milletvekillerine şu çağrıyı yaptı:

“Bir sonraki 23 Nisan için bir yıllık bir hazırlık süreciyle, çocuklardan gelecek kanun tekliflerinin jüriyle değerlendirilerek Genel Kurula taşınacağı bir Çocuk Parlamentosu hayata geçirilsin.”

Etiketler
DEVA Partisi TBMM Meclis Çocuk 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
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