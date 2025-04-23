DEM Parti-Yılmaz Tunç Görüşmesinde Tarih Belli Oldu: Masaya Bu Teklifle Gelecekler

DEM Parti Heyetinin, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç 18 Nisan Cuma günü yapılması planlanan görüşme, Dem Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği ağır rahatsızlık nedeniyle ertelenmişti. Önder’in yanı sıra İmralı heyetinde yer alan isimlerden DEM Parti İstanbul Milletvekili Pervin Buldan’ın da söz konusu görüşmeye hastanede yoğunluk nedeniyle katılamayacağı açıklanmıştı.

DEM PARTİ’Yİ GRUP BAŞKANVEKİLLERİ TEMSİL EDECEK

Bu neden söz konusu görüşmeye Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli yer alacak.

GÖRÜŞMENİN YARIN GERÇEKLEŞMESİ BEKLENİYOR

ANKA’nın haberine göre, görüşmenin yarın (24 Nisan Perşembe) gerçekleşmesi bekleniyor. DEM Parti’nin öncelikli gündemi yasalarda yapılacak düzenlemeler olacak. DEM Parti heyeti, Cumhur İttifakı'nın bir yargı paketi hazırlığı yaptığının bilindiği bu süreçte, söz konusu paketin yürütülen sürecin ihtiyaçlarına uygun şekilde yeniden şekillenmesi, hukuki düzenleme önerileri ve kanun değişikliği tekliflerinin yer aldığı bir dosyayı görüşmede Bakan Tunç'a verecek.

‘İNFAZ KANUNU UYGULAMALARI KALDIRILSIN’

DEM Parti’nin talepleri arasında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’a yönelik tecridin kaldırılması ve yaşam koşullarında iyileştirilmeye gidilmesi de bulunuyor. DEM Parti’nin Adalet Bakanı Tunç’a sunacağı dosyada, hasta tutuklular, hükümlüler ve infazı yakılanlara yönelik İnfaz Kanunu’nda değişiklik önerilerinin de bulunduğu belirtildi.

Mahkemelerin verdiği cezaların kimi zaman yok sayıldığı ve İdari Gözlem Kurul kararlarıyla ceza verilebildiğine dikkat çekilerek, bu durumun yeniden gözden geçirilmesi uygulamanın kaldırılması istenecek.

TERÖRLE MÜCADELE KANUNU MASAYA GELECEK

Covid-19 pandemisinde ilgili kanunlarda yapılan düzenlemeler ile hükümlüler arasında eşitsizlikler yaratıldığına ve siyasi hükümlülerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiğini görüşündeki DEM Parti heyetinin, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), kayyum ve OHAL dönemi uygulamalarına ilişkin taleplerini de Bakan Tunç'a ileteceği öğrenildi. 27 Şubat'ta başlayan sürecin "barış süreci"ne evrilmesi durumunda Terörle Mücadele Kanunu'nun da kendiliğinde lağvedilmesi gerektiği görüşünü masaya getireceğini dile getiren DEM Parti Heyeti, ilk etapta Terörle Mücadele Kanunu'ndaki değişiklik önerilerini sunacak.

‘YENİ ANAYASA GÜNDEMDE YOK’

DEM Parti kaynakları, gündemlerinde yeni anayasa tartışmalarının olmadığını ifade ederek “Yeni anayasaya gidene kadar yapılacak şeyler var. Onlar yapılsın zaten ardı sıra anayasa tartışmaları da gelir” değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA