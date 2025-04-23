CHP Yasağa Rağmen Anıtkabir'e Yürüyecek, Özgür Özel'den Sert Sözler

CHP’nin 23 Nisan Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Birinci Meclis’ten Anıtkabir’e yapmayı planladığı yürüyüşün Ankara Valiliği tarafından ‘uygun görülmediği’ gerekçesiyle yasaklanmasının ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel’den bir tepki daha geldi.

Özel, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yürüyüşün planlandığı gibi yapılacağını duyurdu. Özel açıklamasında, “TBMM'yi kurmuş partinin genel başkanı, Birinci Meclis'ten Anıtkabir'e yürüyecek, ona bile valilik eliyle yasak getirmeye çalışan, gerçekten kopmuş, ülkeden kopmuş, bir iktidarla karşı karşıyayız” ifadelerini kullandı.

CHP Ankara İl Başkanlığı’ndan Valiliğin yasağına ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verilmişti:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı münasebetiyle 1. TBMM binasının ve çevresinin tarihi ve kültürel misyonu sebebiyle başta öğrenciler olmak üzere halkımız tarafından yoğun bir katılımla ziyaret edileceği öngörülmekte, alanın kapatılması durumunda halkımızın ziyaretinin engelleneceği, ayrıca talep edilen mevkinin yoğun trafik yüküne sahip olması nedeniyle aksayan trafik akışı şehrin tüm trafiğini olumsuz yönde etkileyeceği ve vatandaşlarımızım mağdur olmasına neden olacağı, bununla birlikte toplantı ve gösteri yürüyüşü yapılmak istenen alanın 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu kapsamında belirlenen ve ilan edilen alanlardan olmadığı için miting niteliğindeki faaliyet talebi uygun görülmemiş olup; Valiliğimizce usulüne uygun bir şekilde belirlenerek ilan edilen alanlardan (Örneğin; Anadolu Meydanı, Anıtpark, Seymenler Kent Meydanı, Lale Meydanı, Kalaba Kent Meydanı vb.) birisi için talep edilmesi halinde Valiliğimizce her türlü yardım ve kolaylık sağlanacağı İl Başkanlığına tebliğ edilmiştir"

Kaynak: Haber Merkezi